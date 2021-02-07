Резников: Вакцинацией РФ подтверждает контроль над ОРДЛО

Вакцинация Россией жителей временно оккупированных территорий Украины без согласия украинской власти является нарушением украинских законов. Об этом заявил вице-премьер, глава Минреинтеграции Алексей Резников в интервью «Укринформу».



По его словам, российские власти в очередной раз подтвердит наличие контроля над ОРДЛО, что впоследствии будет использовано Киевом в международных судах.



«В любом случае, если российские власти на украинской территории без нашего согласия проводят какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакцины, это является нарушением украинских законов. Они подвергают населения Украины на риск и несут за это ответственность. Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях», — подчеркнул Резников.

В конце января подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о получении первой партии вакцины «Спутник V», которая составила несколько тысяч доз. Вакцинация началась в Донецке и Луганске 1 февраля.



Как уверяют в Минздраве, Украина обеспечит доступ к бесплатной добровольной вакцинации граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях.