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Ляшко: Украина обеспечит вакциной граждан на временно оккупированных территориях

06 февраля 2021, 13:33

Ляшко: Украина обеспечит вакциной граждан на временно оккупированных территориях

Украина обеспечит доступ к бесплатной добровольной вакцинации граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.

«Граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым, также будут обеспечены доступом к бесплатной и добровольной вакцинации», — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что вакцинация будет проходить в пунктах прививок на территориях, подконтрольных Украине.

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Подконтрольные РФ группировки «ДНР» и «ЛНР» объявили о получении первой партии вакцины «Спутник V», которая составила несколько тысяч доз. Вакцинация началась в Донецке и Луганске 1 февраля.

«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди «бюджетников». Прививка «Спутником V» является добровольной и бесплатной. Вакцинироваться могут люди, которые не болели коронавирусом в течение последних шести месяцев. Также у желающего привиться не должно быть каких-либо противопоказаний.

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