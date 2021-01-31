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«ДНР» сообщила о получении первой партии российской вакцины от ковида

31 января 2021, 09:47

«ДНР» сообщила о получении первой партии российской вакцины от ковида

Сегодня в Донецк прибыла первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР» сепаратистскому ресурсу ДАН.

Было доставлено несколько тысяч доз, уточнил глава «ДНР» Денис Пушилин. По его словам, теперь партии вакцины будут поступать на регулярной основе.

Он добавил, что с доставкой «Спутника V» начинается вакцинация на подконтрольной группировке территории.

«ДНР» заявила, что вакцинировать от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» будут в 32 медицинских учреждениях. Также был опубликован перечень противопоказаний к прививке этим препаратом из России.

Планируется, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, работникам социальной сферы, а также силовикам.

«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, уже сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.

У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать «Спутник V».

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