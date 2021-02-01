«ЛНР» тоже получила партию российской вакцины от коронавируса

Группировка «ЛНР» получила первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



Также он объявил о начале вакцинации в отдельных районах Луганской области.



Сколько именно было получено доз российского препарата, Пасечник не уточнил.



Ранее анонсировалось, что сначала прививки сделают сотрудникам учреждений здравоохранения, образования, работникам социальной сферы, а также силовикам.

31 января о получении первой партии вакцины «Спутник V» сообщили в Донецке.



«ДНР» был опубликован перечень противопоказаний к прививке «Спутником V».



«Новости Донбасса», ссылаясь на свои источники, уже сообщали о подготовке к вакцинации в Донецке среди работников сферы образования и медицины. Вакцинация «Спутником V» является добровольной и бесплатной: если сотрудник готов вакцинироваться, то ему надо написать соответствующее заявление.



У некоторых стран вызывает вопросы качество российской вакцины и прозрачность исследований. Украина не планирует использовать российскую вакцину.