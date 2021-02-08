В «ДНР» выступили против концерта российского рэпера Гуфа в Донецке

В группировке «ДНР» начали звучать призывы против проведения в Донецке концерта российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Первой с критикой мероприятия выступила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова.



В своем телеграм-канале она, в частности, напомнила, что одежда Гуфа продается в одном из магазинов Киева.



Далее Селиванова озвучила несколько неправдивых фактов. Была ли это сознательная манипуляция или ее заблуждение, непонятно.



В частности, она заявила, что российский рэпер якобы в этом году анонсировал концертный тур по восьми городам Украины. В действительности этот тур анонсировался Гуфом еще в мае 2020 года, однако концентры так и не состоялись — артисту уже несколько лет закрыт въезд в Украину за незаконное посещение аннексированного Крыма.



Кроме того, Селиванова написала, что на своем официальном сайте Гуф «бережно хранит фото с солдатами ВСУ». На самом деле рэпер сфотографировался с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины — она не входит в состав Вооруженных сил. То, что это именно пограничники «Новостям Донбасса» подтвердил источник в ГПСУ. Дату съемки «НД» установить не удалось.

Гуф и сотрудники Госпогранслужбы Украины. Фото с сайта артиста gufzm.ru

Также «депутату» не понравилось, что на афише мероприятия не указана пометка 18+, означающая, что это концерт для совершеннолетних. Она указала, что это требование «законодательства ДНР».



В своем последнем на данный момент посте о Гуфе Селиванова указала, что обратилась «в компетентные органы по вопросу приезда данного рэп-исполнителя».



На публикацию Селивановой сослался сепаратистский ресурс DNR LIVE. Этот сайт подконтролен фракции «Свободный Донбасс», в которую также входит сама Селиванова.



Кроме того, посты с критикой концерта Гуфа опубликовали несколько лояльных «ДНР» анонимных телегам-каналов.

Выступление Гуфа в Донецке должно состояться 20 февраля в ресторане «Кокон», который находится в ТРЦ «Донецк Сити». Контроль над всем торгово-развлекательным центром, включая ресторан, его украинские собственники утратили после захвата Донецка незаконными вооруженными формированиями в 2014 году. Сейчас рестораном «Кокон» управляет Турал Вердиев.



Если Гуф приедет в Донецк из России, то это станет поводом для украинских правоохранителей продлить ему запрет на въезд в страну, который истекает 1 марта 2021 года. Такая санкция применяется ко всем иностранцам, которые попадают на неподконтрольные территории вне украинских официальных пограничных пунктов.



