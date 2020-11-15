В Донецке отменили вечер украинского рока после «негативных отзывов»

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке отменен концерт «Хиты украинского рока», который должен был состояться 28 ноября в баре «Gung’Ю’bazz». Сообщение об отмене опубликовано на странице мероприятия во «ВКонтакте».



Организаторы объяснили, что пошли на такой шаг «в связи с большим количеством негативных отзывов».



«Со сцены бара никогда не звучали провокационные песни. Мы тщательно подбирали плейлисты, для того чтобы люди могли услышать ту музыку, которая звучала у каждого второго в плеере и 10, и 20 лет назад», — отмечается в сообщении.

Анонс о концерте был опубликован несколько дней назад. В нем говорилось, что будут исполнены хиты украинских групп, в частности, «Океан Эльзы», «Скрябин», «Бумбокс». Организаторы подчеркивали, что «ничего не пропагандируют и ни к чему не призывают».



На мероприятие обратили внимание сторонники «ДНР» и России, которые в соцсетях начали критиковать его проведение.



В прошлом году в Донецке отменили концерт памяти лидера украинской группы «Скрябин» Андрея Кузьменко после угроз организаторам.