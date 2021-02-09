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У Путина прокомментировали нежелание Зеленского закупать российскую вакцину

09 февраля 2021, 12:32

У Путина прокомментировали нежелание Зеленского закупать российскую вакцину

На российскую вакцину «Спутник V» существует глобальный спрос, и если Украина отказывается закупать вакцину, то другим странам «больше достнется», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Позиция руководства Украины, основанная на недоверии к надежности российской вакцины – это, наверное, позиция абсолютного меньшинства, которая противоречит проведенным испытаниям и фактам признания действительности этих испытаний 1-й, 2-й и 3-й фазы у международных экспертов. Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину – что называется "другим больше достанется"», – подчеркнул Песков во время общения с журналистами.

По его словам, спрос на российскую вакцину – глобальный. «Настолько велик, что производство сейчас не позволяет оперативно его удовлетворить», – сказал Песков.

Он добавил, что прилагаются «титанические усилия», чтобы этот спрос после того, как вакциной будут обеспечены россияне, был покрыт.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что на данный момент нет официальной информации о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%. Президент подчеркнул, что «граждане Украины — не кролики и экспериментировать на них мы не имеем права». Он напомнил, что в феврале Украина получит первые дозы вакцины Phizer/Biontech в рамках инициативы COVAX.

В целом, по данным Минздрава, Украина получила подтверждение поставок в общей сложности 22 миллионов доз вакцин против коронавируса.

Власти обещают начать вакцинацию в стране в середине февраля. С подробным планом можно ознакомиться здесь.

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