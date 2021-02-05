Phizer и AstraZeneca: Шмыгаль озвучил подробности по вакцинам COVAX

В ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины Pfizer-BioNTech, которую распределят среди медиков. Об этом сообщил вице-премьер-министр Денис Шмыгаль.



Поставки начнутся в рамках глобальной инициативы COVAX и позволят «защитить тех, кто защищает и спасает нас», отметил премьер.



Кроме того, в конце февраля в Украину начнутся поставки 2,2 млн доз вакцины от компании AstraZeneca, а до конца второго квартала этого года страна может получить еще до 3,7 млн доз.



«Для нас важно не только быстрее начать массовую вакцинацию, а начать ее безопасной вакциной. Вакциной, которая прошла все необходимые стадии клинических испытаний и утверждена в других развитых странах», — написал Шмыгаль.



Он напомнил, что вакцинация в Украине пройдет в пять этапов: «Подготовлены мобильные бригады, кабинеты прививки, холодовая цепь и вся необходимая инфраструктура для доставки и дистрибуции вакцины».