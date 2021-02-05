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Phizer и AstraZeneca: Шмыгаль озвучил подробности по вакцинам COVAX

05 февраля 2021, 14:23

Phizer и AstraZeneca: Шмыгаль озвучил подробности по вакцинам COVAX

В ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз американской вакцины Pfizer-BioNTech, которую распределят среди медиков. Об этом сообщил вице-премьер-министр Денис Шмыгаль.

Поставки начнутся в рамках глобальной инициативы COVAX и позволят «защитить тех, кто защищает и спасает нас», отметил премьер.

Кроме того, в конце февраля в Украину начнутся поставки 2,2 млн доз вакцины от компании AstraZeneca, а до конца второго квартала этого года страна может получить еще до 3,7 млн доз.

«Для нас важно не только быстрее начать массовую вакцинацию, а начать ее безопасной вакциной. Вакциной, которая прошла все необходимые стадии клинических испытаний и утверждена в других развитых странах», — написал Шмыгаль.

Он напомнил, что вакцинация в Украине пройдет в пять этапов: «Подготовлены мобильные бригады, кабинеты прививки, холодовая цепь и вся необходимая инфраструктура для доставки и дистрибуции вакцины».

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