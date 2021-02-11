Прокуратура начала расследование похищения братьев Борисовых членами «МГБ ЛНР»

Прокуратура Луганской области начала расследование незаконного задержания граждан Украины Александра и Игоря Борисовых членами «МГБ ЛНР», которое произошло в оккупированной Кадиевке 6 января. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «Новостей Донбасса».



Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту насильственного исчезновения братьев Борисовых 5 февраля на основании информации, размещенной в СМИ. Дело ведется по ч.1 ст.146-1 УК (Арест, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме, совершенное представителем государства, в том числе иностранного, с последующим отказом признать факт такого ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека в любой другой форме или сокрытием данных о судьбе такого человека или места пребывания). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.



Досудебным расследованием занимается Северодонецкое управление ГУНП в Луганской области.



При этом прокуратура еще не передавала информацию о похищении братьев членами «МГБ ЛНР» переговорщикам по вопросам обмена удерживаемыми лицами.



«На сегодня ведомости об указанных лицах в Трехстороннюю контактную группу по мирному урегулированию на востоке Украины и органы СБУ не передавались», — говорится в ответе прокуратуры.

Братьев Борисовых задержали 6 января в оккупированной Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области: Александра возле собственного дома, а Игоря возле магазина продуктов. «МГБ ЛНР» обвиняет их в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже. По информации правозащитников, к братьям применяли пытки.



Адвокат задержанных дважды пытался встретиться с Борисовыми, однако боевики отказывают ему в этом.



Родственники Александра и Игоря Борисовых не обращались к омбудсвумен Украины Людмиле Денисовой по факту задержания братьев.