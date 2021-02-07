Правозащитник: «МГБ ЛНР» обвиняет братьев Борисовых в терроризме. Их пытали

Группировка «ЛНР» подтвердила удержание граждан Украины, Александра и Игоря Борисовых, которых члены «МГБ» задержали в оккупированной Кадиевке 6 января. Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.



«МГБ ЛНР» обвиняет братьев в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже. По информации правозащитника, к братьям применяли пытки.



«... стало известно, что к братьям Борисовых применялись пытки в виде электрического тока при допросе, и они нуждаются медицинском осмотре и лечении», — сообщил Лисянский.



В комментарии «Новостям Донбасса» правозащитник сообщил, что ни адвокат, ни родственники Борисовых не смогли получить доступа к задержанным. Сейчас их удерживают в следственном изоляторе «МГБ» по улице Советская в Луганске: «Их пытали 100%. Завтра будет снова отправлять адвоката».

Адвокат задержанных дважды пытался встретиться с Борисовыми, однако боевики отказывают ему в этом.



Родственники Александра и Игоря Борисовых не обращались к омбудсвумен Украины Людмиле Денисовой по факту задержания братьев.



Александр Борисов занимается перевозками людей из ОРЛО на подконтрольную властям территорию. Его брат Игорь работает мастером на станции СТО, а также недавно они открыли магазин продуктов. По информации Лисянского, Борисовы постоянно проживают в Кадиевке, к правоохранительным органам отношения не имеют.



