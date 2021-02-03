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Аппарату омбудсвумен ничего не известно о задержании братьев Борисовых членами «МГБ ЛНР»

03 февраля 2021, 10:26

Аппарату омбудсвумен ничего не известно о задержании братьев Борисовых членами «МГБ ЛНР»

Родственники Александра и Игоря Борисовых не обращались к омбудсвумен Украины Людмиле Денисовой по факту задержания братьев членами «МГБ ЛНР» в оккупированной Кадиевке Луганской области. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил представитель Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Вячеслав Петлеваный.

«В соответствии с системой электронного документооборота Секретариата Уполномоченной обращений в интересах Борисовых по состоянию на 2 февраля не поступало», — говорится в его ответе на запрос НД.

Из 267 пленных в ОРДЛО к омбдусвумен с заявлениями обратились родственники 125 граждан Украины (90 гражданских пленных и 35 военнослужащих). По данным Секретариата Уполномоченной, боевики незаконно удерживают 226 гражданских лиц, 37 военных и четырех членов добровольческих батальонов.

В Аппарате омбудсвумен отметили, что Денисова не входит в переговорный процесс по вопросам взаимного обмена удерживаемыми лицами. Там также напомнили, что 3 декабря она встретилась с представительницей группировки «ДНР» Дарьей Морозовой, которая участвует в заседаниях гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы: «Сейчас есть технические вопросы, которые требуют уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса».

В то же время, на вопрос о том, скольких граждан Украины боевики «ДНР» намерены передать нардепу, куму президента РФ Виктору Медведчуку в Секретариате омбудсвумен ответить отказались, сославшись на то, что новости по данной теме будут появляться на официальной странице Денисовой в Facebook.

По данным правозащитников, братьев Борисовых задержали 6 января. «МГБ ЛНР» пытается найти доказательства, чтобы обвинить их в шпионаже в пользу Украины.

Адвокат задержанных дважды пытался встретиться с Борисовыми, однако боевики отказывают ему в этом до окончания 30-дневной проверки.

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