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Без сопротивления и морально подавлены. Стали известны подробности задержания двух братьев членами «МГБ ЛНР»

26 января 2021, 09:15

Без сопротивления и морально подавлены. Стали известны подробности задержания двух братьев членами «МГБ ЛНР»

«МГБ» группировки «ЛНР» не допускает адвоката к братьям Александру и Игорю Борисовым, которые были задержаны в неподконтрольной Украине Кадиевке (бывший Стаханов). Об этом «Новостям Донбасса» рассказал Павел Лисянский, правозащитник, основатель «Восточной правозащитной группы», которая сообщила об аресте Борисовых.

По данным правозащитников, братьев задержали 6 января — Александра возле собственного дома, а Игоря возле магазина продуктов, который является общим бизнесом Борисовых. «МГБ» пытается найти доказательства, чтобы обвинить их в шпионаже в пользу Украины. Адвокат задержанных дважды пытался встретиться с Борисовыми, однако боевики отказывают ему в этом до окончания 30-дневной проверки.

«Их состояния психологически тяжелое, по состоянию физических повреждений информации нет. При задержании они сопротивления не оказывали», — рассказал Лисянский, добавив, что обоих удерживают в изоляторе «МГБ» на улице Советская в Луганске (бывшее здание СБУ).

Братья Борисовы, задержанные в Кадиевке членами «МГБ ЛНР»

Александр Борисов занимается перевозками людей из ОРЛО на подконтрольную властям территорию. Его брат Игорь работает мастером на станции СТО, а также недавно они открыли магазин продуктов. По информации Лисянского, Борисовы постоянно проживают в Кадиевке, к правоохранительным органам отношения не имеют.

«Сейчас есть информация, что их задержали по доносу "неравнодушных жителей Стаханова", но я вам могу сказать, что это легко сфальсифицировать. Сотрудник "МГБ" сам пишет донос и указывает там кодовое имя агента. Затем пишет интересующего человека, пишет обстоятельства чем он опасен и т.д., затем докладывает начальству и дальше запущен механизм проверки», — сообщил Лисянский.

Правозащитник связывает арест Борисовых с выполнением «МГБ» плана по выявлению «шпионов». По их словам, там установлена премия в 500 долларов за каждого такого «шпиона». Доказательствами служат показания людей, выбитые под давлением.

«Новости Донбасса» обратились за комментариями о судьбе братьев Борисовых к Уполномоченному по правам человека на Донбассе Константину Черникову и Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

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Места
Луганск Кадиевка
Прочее
Шпионаж ЛНР Обмен пленными

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