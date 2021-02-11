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«Опасно для жизни». Юристы дали советы по защите недвижимости при «национализации» «Л-ДНР»

11 февраля 2021, 13:38

«Опасно для жизни». Юристы дали советы по защите недвижимости при «национализации» «Л-ДНР»

Начиная с 2014 года, когда на Донбассе развернулись боевые действия, очень многие выехали, оставив движимое и недвижимое имущество. Его сохранность находится под угрозой, поскольку группировки «Л-ДНР» проводят массовую «национализацию» не только предприятий, но и частной собственности граждан, сообщают в благотворительном фонде «Право на защиту». 

«В 2014 году они [группировки боевиков] "национализировали" один из крупнейших гипермаркетов вблизи ныне разрушенного аэропорта, а также квартиры, автомобили и дома людей, которые вовремя выехали оттуда, или которые "нарушили местные законы"...», – перечисляют правозащитники.

Они отмечают, что недавно группировка «ДНР» решила «узаконить» подобное отчуждение собственности, и был издан «указ» главы «ДНР» Дениса Пушилина «о бесхозном имуществе».

Координатор по вопросам адвокации БФ «Право на защиту» Элина Шишкина с иронией прокомментировала данный «указ»: «"Выдающийся" с точки зрения юридической мысли документ».

«Право собственности остается за собственниками жилья, которые зарегистрированы в соответствии с украинским законодательством. Согласно украинскому законодательству все те действия, которые там описаны, – преступны», – подчеркнула правозащитница.

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Она отметила, что недвижимым имуществом, которое затрагивает угроза признания «бесхозным», могут быть дома, квартиры, нежилые комплексы.

«Необходимо сохранять сейчас все документы, подтверждающие право собственности на недвижимое имущество, и жилье в частности, что находится на временно оккупированных территориях. Желательно делать нотариально заверенные копии и электронные копии на случай, если что-то произойдет с оригиналом. И позже, когда придет время, владельцы будут иметь хотя бы нотариально заверенную копию о том, что они владельцы конкретного жилого объекта на той территории. То есть даже если представители оккупационных администраций присвоят себе имущество, или продадут, или сдадут в аренду, – по украинским законам владелец так и будет собственником», – пояснила Элина Шишкина.

Правозащитница посоветовала ни в коем случае не задумываться о возвращении на неподконтрольные территории в случае «национализации» вашего имущества и пытаться решить этот вопрос.

«Это опасно для жизни и здоровья. Проблему удастся решить только после возвращения территорий под контроль Украины», – подчеркнула юрист.

Ранее вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что людям, вынужденно покинувшим свои дома из-за оккупации отдельных районов Донбасса и Крыма, будет возвращена их собственность.

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