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Боевики «ДНР» захватили бизнес-центр в Донецке

28 июня 2019, 18:10

Боевики «ДНР» захватили бизнес-центр в Донецке

Боевики группировки «ДНР» захватили бизнес-центр в Донецке, который находится по адресу улица Марии Ульяновой, 63А. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили совладельцы здания.

Силовой захват произошел 8 июня. Группа вооруженных людей в форме «Народной милиции ДНР», представилась бойцами воинской части 08826. Угрожая оружием, они отобрали ключи у охраны.

Прибывшим на место собственникам офисов было сказано, что «здание национализировано» приказом главы «ДНР» Дениса Пушилина и это согласовано в России. По словам боевиков, команду захватить здание они получили от своего командира — позывной «Шаман».

При этом вооруженные люди никаких документов или письменных приказов не продемонстрировали, мотивируя свои действия словами «бумаги будут позже».

В бизнес-центре находились ценности, документы, денежные средства, оргтехника, мебель и другое имущество совладельцев здания.

В настоящее время боевики не пускают всех совладельцев и арендаторов в здание.

По словам собеседников «НД», никаких гарантий сохранности имущества, документов, материальных ценностей совладельцев бизнес-центра нет. Кроме того, захваченное имущество расхищается — вооруженные люди вывозят его по ночам.

ТЕМЫ

Организации
ДНР
Места
Донецк

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