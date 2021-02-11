Зеленский: Наши военные знают, как отвечать на обстрелы

Украинские военные в зоне операции Объединенных сил понимают, как правильно отвечать на обстрелы со стороны боевиков. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге во время визита на Донбасс.



«Наши ребята прекрасно знают, если идет снайперское уничтожение наших военных, они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили наших военных. Именно так они и делают, не нарушая режима прекращения огня, не стреляя, как говорится в некоторых российских СМИ о том, что стреляют по гражданским. Это все неправда», — сказал он.



Президент отметил, что украинские военные не получают каждый раз отдельные приказы от него.



Зеленский добавил, что режим прекращения огня продолжает действовать, несмотря на попытки подконтрольных России боевиков его сорвать.



«Мы понимаем, что происходит, мы понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам, а сепаратисты хотят его сорвать, но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим этого сделать», — заявил он.

Во время визита в Донецкую область Зеленский отметил важность режима всеобъемлющего прекращения огня, договоренность о котором была достигнута в июле 2020 года. В этом контексте он напомнил, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году погибли 50 военных, ранены 338.



Сегодня в первой половине дня в районе Горловки снайпером незаконных вооруженных формирований был ранен украинский военнослужащий, который впоследствии скончался.