Зеленский указал на уменьшение жертв среди украинских военных из-за перемирия на Донбассе

Президент Владимир Зеленский во время посещения прифронтовой Авдеевки в Донецкой области отметил важность режима всеобъемлющего прекращения огня, договоренность о котором была достигнута в июле 2020 года.



«Сегодня исполняется ровно 200 дней, как мы договорились о режиме всеобъемлющего прекращения огня. И все мы видим, что количество обстрелов в последнее время со стороны боевиков увеличилось. Однако как бы скептически кто ни относился к слову "перемирие", режим прекращения огня нужен и является достижением. Это спасло реальные жизни наших военных и гражданских», — цитирует Зеленского пресс-служба президента.



В этом контексте Зеленский напомнил, что в 2018 году на Донбассе погиб 121 военный и были ранены 799. В 2019 году были убиты 100 военных, ранены 507. В 2020 году погибли 50 военных, ранены 338.



Глава государства отметил, что в последние недели количество обстрелов действительно увеличилось, что, по его словам «связано, в частности, с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы» по урегулированию конфликта на Донбассе.



Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область сегодня днем. Вместе с главой государства на Донбасс приехали послы стран «Большой семерки». В ходе поездки Зеленский посетил передовые позиции украинской армии.



Также президент почтил память украинских военных, погибших в боях за Авдеевку. Послы иностранных государств также возложили цветы к мемориалу и почтили память военнослужащих минутой молчания.