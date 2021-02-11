Умер при эвакуации: На Донбассе снайпер боевиков застрелил украинского военного

Сегодня утром в зоне Операции объединенных сил в Донецкой области в результате тяжелого ранения погиб украинский военный. Об этом сообщает украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.



«11 февраля около 9:30 утра на направлении Горловки снайпером ВС РФ был тяжело ранен военнослужащий ВСУ. Несмотря на оказанную помощь, он умер в ходе эвакуации», – говорится в сообщении.



Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.



На прошлой неделе украинская сторона сообщала об аналогичной смерти военнослужащего от пули снайпера в районе Торецка Донецкой области.

Сегодня днем президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в прифронтовой район Донецкой области, его сопровождают послы стран G7.



С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала за этот период более 8 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня по обе стороны линии соприкосновения.



В ОБСЕ считают, что режим прекращения огня постепенно нивелируется на фоне отсутствия политического прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.