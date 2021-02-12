В Донецке назвали причины аварии на шахте имени Скочинского, в которой погибли 4 человека

Технические и организационные факторы привели к аварии и гибели четырех горняков на донецкой шахте имени Скочинского в ноябре 2020 года. Об этом сообщил руководитель комиссии по специальному расследованию аварии, заместитель председателя «Комитета горного и технического надзора» при группировке «ДНР» Сергей Скрипка, передает сепаратистский ресурс «ДАН».



По словам руководителя комиссии, основные причины трагедии — техническая (неудовлетворительное состояние производственной среды, превышение предельно допустимого уровня метана) и организационная (нарушение трудовой и производственной дисциплины в части невыполнения работниками шахты своих должностных обязанностей).



Комиссия классифицирует аварию на шахте имени Скочинского как пожар, «осложненный взрывами метановоздушной среды с участием угольной пыли». Пожар возник в выработанном пространстве лавы. Причиной пожара явилось самовозгорание угля с последующим воспламенением метана.



Скрипка добавил, что причиной гибели четырех шахтеров стало их нахождение в зоне действия поражающих факторов вышеупомянутых взрывов метановоздушной и метанопылевоздушной смесей. Несчастный случай признан связанным с производством.

Как установило расследование, утром 17 ноября после выявления взрывоопасной концентрации метана всех людей вывели, но потом на участок, предположительно для поиска очага пожара, вернулись четыре человека во главе с начальником участка вентиляции и техники безопасности (ВТБ), который хорошо знал сеть горных выработок.



«Проделав проем в глухой изолирующей перемычке, установленной на заезде на конвейерный штрек 5 западной лавы, они изменили направление вентиляционной струи, что привело к контакту взрывоопасной газовой среды с зоной горения в неконтролируемой части конвейерного штрека 5-й западной лавы», — сказал Скрипка.



По данным расследования, три человека, в том числе начальник участка ВТБ, погибли при первом взрыве метановоздушной смеси от удушья, так как оказались в газовой среде, непригодной для дыхания (с низким содержанием кислорода и высоким содержанием оксида углерода), четвертый рабочий, которого остался возле перемычки, погиб от второго взрыва в котором приняла участие угольная пыль, получив механические травмы, не совместимые с жизнью, и отравление угарным газом.



После аварии на шахте была проведена внеплановая проверка состояния охраны труда и промышленной безопасности, в ходе которой были обнаружены нарушения.



«По причине наличия нарушений нормативных актов по охране труда и промышленной безопасности, создающих угрозу здоровью и жизни работников, 13 раз запрещалось ведение работ и эксплуатация оборудования. По итогам проведения внеплановой проверки к административной ответственности привлечено 11 инженерно-технических работников (ИТР) предприятия», — отметил руководитель комиссии. Он добавил, что материалы расследования переданы для дальнейшего разбирательства в «органы прокуратуры».

Утром 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы.



Четверо горняков пропали без вести. Установить их местонахождение не удавалось почти трое суток. Поисковые работы временно приостановили из-за угрозы взрыва газа в выработках. Вечером 19 ноября поисковая операция была возобновлена. К 21 ноября спасатели обнаружили тела всех четырех горняков.