Найдено тело четвертого горняка, погибшего из-за аварии на шахте Скочинского в Донецке

Спасатели обнаружили тело четвертого горняка, без вести пропавшего вследствие пожара на шахте имени А. Скочинского в Донецке. Таким образом, обнаружены и подняты на поверхность тела всех погибших в результате аварии шахтеров. Об этом заявили в «МЧС» группировки «ДНР».



Первого горняка спасатели нашли в ночь на 20 ноября. В этот же день в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5-й западной лавы западной панели обнаружены тела еще троих горняков.



Все тела подняты на поверхность.



На шахте продолжается ликвидация последствий аварии.

Утром 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы. Четверо горняков пропали без вести. Установить их местонахождение не удавалось почти трое суток. Поисковые работы временно приостановили из-за угрозы взрыва газа в выработках. Вечером 19 ноября поисковая операция была возобновлена.