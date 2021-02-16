«ДНР» и «ЛНР» обновили данные о заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области было выявлено 139 заболевших коронавирусом. От осложнений умер 21 пациент. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 22 899 заболевших ковидом. Из них 14 319 человек выздоровели, а 1947 умерли. Продолжают болеть 6633 человек.



Также «ДНР» сообщает, что на лечении 1053 пациента с пневмониями, из них 493 на кислородной поддержке (+15 за сутки). В целом, за сутки выявлено 65 случаев пневмоний, на 30 случаев больше, чем за прошедшие.

За прошедшие сутки группировка «ЛНР» зарегистрировала две смерти среди пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. О новых случаях заболевания не сообщается.



За все время исследований «ЛНР» признает 2 871 заболевших ковидом. Из них 2 386 пациентов уже выздоровел, а 251 человек умер.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.