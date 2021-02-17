Минздрав запустил информационный портал о вакцинации от COVID-19 в Украине

Министерство здравоохранения Украины запустило информационный портал по вопросам вакцинации против COVID-19 – vaccination.covid19.gov.ua, сообщает пресс-служба ведомства.

Данный портал является официальным источником информации, где можно узнать об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использоваться и как будет происходить сам процесс вакцинации в Украине.

«Это первая версия портала с базовой информацией для граждан, в частности с настройками для людей с нарушениями зрения. До конца февраля функционал портала будет расширен дополнительными разделами и мобильной версией», – сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, после обновления сайт будет разделен на две части. Одна будет содержать информацию для широкой аудитории, а вторая – специализированную информацию для медицинских работников.

Кроме того, веб-сайт будет содержать информационные панели со статистическими данными о ходе прививочной кампании в Украине. Все данные на сайте будут обновляться в режиме, близком к реальному времени.