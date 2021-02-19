В Украине продолжает расти суточный показатель заболеваемости ковидом. Теперь 6531 случай

За минувшие сутки в Украине выявили 6 531 новый случай заболевания коронавирусом. При этом 5 857 человек выздоровели, а 120 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 293 672 заболевших ковидом. Из них 1 139 977 пациентов выздоровели, а 24 972 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), город Киев (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.



Вчера было проведено 61 215 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.



Днем ранее сообщалось о 6 237 заболевших ковидом.

С 24 февраля в Украине вступает в силу новый адаптивный карантин. Регионы будут поделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Вакцинация от коронавируса в Украине, как ожидалось, начнется 15 февраля, однако вакцины до сих пор в страну не поступили. В Минздраве подчеркивают, что задержка произошла по независящим от Украины причинам. Министр здравоохранения Степанов прогнозирует, что прививать от ковида начнут в конце этой недели или в начале следующей.