Более шести тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за день

За минувшие сутки в Украине выявили 6 237 заболевших коронавирусом. При этом 5 225 человек выздоровели, а 163 скончались от осложнений.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 287 141 заболевшего коронавирусом. Из них 1 134 120 выздоровели, а 24 852 умерли.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (799), Винницкой (514), Киеве (513), Закарпатской (500) и Житомирской (438) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.



Вчера было проведено 64 688 тестирований.



Днем ранее сообщалось о 4 286 заболевших ковидом.

С 24 февраля в Украине вступает в силу новый адаптивный карантин. Регионы будут поделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Вакцинация от коронавируса в Украине, как ожидалось, начнется 15 февраля, однако вакцины до сих пор в страну не поступили. В Минздраве подчеркивают, что задержка произошла по независящим от Украины причинам. Министр здравоохранения Степанов прогнозирует, что прививать от ковида начнут в конце этой недели или в начале следующей.