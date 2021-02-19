У Зеленского отрицают, что украинских военных штрафуют за ответный огонь на Донбассе

Приказ Минобороны был издан для того, чтобы уменьшить количество небоевых потерь на Донбассе, а не запретить военным открывать огонь в ответ. Об этом заявил советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович.



«Происхождение этого приказа другое. И вышел он вот почему: потерь небоевых в вооруженных силах больше, чем боевых. Даже во время интенсивных боевых действий. Это постоянная ситуация, к сожалению. И вводится приказ, потому что не знают, как с этим бороться — пробуются разные варианты», — сказал Арестович в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».



Советник подчеркнул, что документе предусмотрены премии за «создание безопасных условий выполнения боевых заданий».



Вместе с тем в приказе есть норма о том, что нарушением считается «открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости».

Присутствовавшие в студии оппозиционные нардепы заявили Арестовичу, что многие командиры не стреляют, потому что потом к ним приезжают комиссии, которые выясняют причину открытия огня и эти командиры вынуждены писать множество объяснительных.

Арестович назвал это «сложной проблемой». «Комбатам разрешено принимать решение на месте по открытию огня. Большинство комбатов, конечно, не хотят принимать это решение. Но это говорит о двух сомнительных вещах. Во-первых, качество этих комбатов, которые не берут на себя ответственность. Во-вторых, существуют практики в вооруженных силах, когда приезжают комиссии и спрашивают, почему открывал огонь, отписки и так далее», — пояснил советник главы ОП.



Он допустил, что командиры, чтобы лишний раз не связываться с комиссиями, оценивают тактическую обстановку, и когда понимают, что в результате обстрела противника не будет погибших и раненых, то решают не открывать огонь в ответ.



При этом Арестович напомнил, что штаб Операции объединенных сил часто в своих сводках сообщает, что украинские военные открывали огонь в ответ.



«Покажите мне, пожалуйста, хоть одного военнослужащего, которого оштрафовали за то, что его оштрафовали за открытие огня. Таких нет», — подчеркнул он.



О том, что информация о штрафах за ответный огонь является недостоверной сегодня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время ответов на вопросы депутатов в Верховной Раде.



«К военнослужащим в районе проведения операции Объединенных сил штрафы за огонь в ответ на российские провокации не применяются. Ставлю точку в этой вашей провокации», — сказал он нардепу от «Европейской солидарности» Ирине Фриз.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



В сентября журналист Юрий Бутусов опубликовал копию приказа министра обороны, трактовав его содержание так, что военных будут штрафовать за ответный огонь.



На этой неделе тему «штрафов» снова начали озвучивать народные депутаты от «Европейской солидарности» во время выступлений в телеэфирах и в парламенте.