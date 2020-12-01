Арестович стал советником Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности

Советник по информационной политике делегации Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович стал внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.



Об этом сообщается на сайте Офиса президента.



Представляя Арестовичf на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак отметил, что сегодня в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать.



«Задача господина Арестовичf — предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы — единственная команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну», — отметил руководитель Офиса Президента.



Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны — согласование позиций профильных ведомств и наработка «единого голоса».

28 октября блогер, военный и политический эксперт Алексей Арестович стал советником делегации Украины в ТКГ по информационной политике с полномочиями представителя.