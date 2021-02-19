Шмыгаль рассказал, как будут хранить и транспортировать вакцину от ковида

В Украине уже утверждена и обновлена дорожная карта по внедрению вакцинации против коронавируса, а также подготовлена соответствующая логистическая инфраструктура для распространения вакцин. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал во время часа вопросов к правительству.



«Вакцины, требующие соблюдения холодовой цепи, будут иметь необходимые условия для хранения и транспортировки. Так, для логистики вакцины производства Pfizer-BionTech будет привлечена компания "Фармасофт", у которой есть соответствующий опыт логистики медицинских препаратов по условиям хранения в сверхнизких температурах», — сказал он.



Шмыгаль также уточнил, что развозки вакцины будет осуществляться еженедельно со строгим соблюдением температурного режима в областных центрах.



«Для соответствующей вакцины подготовлено 25 складов. После попадания на склад вакцина будет использоваться в течение 5 дней, поскольку это максимальный срок ее хранения при температуре +2... + 8 С° после ее размораживания. Хранение других типов вакцин способно обеспечить ГП "Укрвакцина". Если вакцина требует температуры +2... + 8 С °, то имеющихся мощностей ГП хватит для однозначного хранения 30 доз вакцин», — пояснил премьер.



По его словам, в районах также предусмотрено 490 пунктов, которые могут хранить объем препаратов для удовлетворения потребностей в вакцине до 2-4 недель.



Также Шмыгаль добавил, что уже сформировано необходимое количество мобильных бригад, которые будут задействованы в процессе прививочной кампании. Кроме этого, Минздравом уже составлены списки врачей и военных для первой и второй волн вакцинации.

Министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин от коронавируса AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 годах.