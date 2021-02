Из-за санкций, введенных Советом нацбезопасности и обороны против жены народного депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко, будут арестованы принадлежащие ей активы телеканала «1+1». Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в ходе брифинга.



Он отметил, что арест накладывается на часть собственности канала «1+1», которой владеет Марченко. Но канал продолжит работу.



«Ничего, "1+1" будет работать. Там часть, на которую накладывается арест. Они не имеют права ее продавать, они не имеют права им пользоваться, закладывать», – заявил Данилов.



Секретарь СНБО добавил, что все имущество, на которое наложены санкции, будет указано в соответствующем указе президента.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнародовал информацию, что конечным бенефециарным владельцем компании Bolvik Ventures Ltd, которая опосредованно владеет долями каналов «1+1», «2+2» и ТЕТ, является Оксана Марченко. В то же время, в соответствии с отчетной информацией о структуре собственности, которая была представлена Нацсовету, владельцем Bolvik Ventures Ltd с долей 100% указан Игорь Суркис.



В ходе внеплановой проверки Нацсоветом было установлено, что контроллерами компании Bolvik Ventures Ltd является Игорь Суркис, который имеет долю 33,34%, Леонид Ашкенази — с долей 33,33% и Оксана Марченко — с долей 33,33%. Долю владения уставным капиталом каждого вышеуказанного физического лица, составляющую по 8%, назвали такой, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности.