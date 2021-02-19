Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Санкции против жен Медведчука и Козака ввели из-за завода, который обеспечивает топливом «Л-ДНР» – СМИ

19 февраля 2021, 18:55

Санкции против жен Медведчука и Козака ввели из-за завода, который обеспечивает топливом «Л-ДНР» – СМИ

Санкции против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники Совете нацбезопасности и обороны.

На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний, в их числе оказались и Марченко с Лавренюк.

Так, Оксана Марченко владеет 75% Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, а Лавренюк – 25%. Данный завод обеспечивает нефтепродуктами «ДНР» и «ЛНР».

При этом санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, поскольку у нее есть паспорт РФ.

На брифинге 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал, по какой статье Уголовного кодекса Украины введены санкции.

«Служба безопасности Украины ведет сегодня уголовное производство по ст. 258-5, это финансирование терроризма. Соответственно, по этой статье к госпоже Марченко, господину Медведчуку и всем перечисленным лицам – применение санкций, за финансирование терроризма», – подчеркнул Данилов.

Читайте также:

Медведчук и его жена попали под санкции СНБО

 

ТЕГИ

Люди
Виктор Медведчук Оксана Марченко Тарас Козак
Прочее
Санкции
Организации
Снбо

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:24
В Донецке дорожает мясо курицы, а «ДНР» пытается сдерживать цены
17:27
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
16:20
Пассажирские автобусы попали в аварию по дороге из Макеевки в Донецк
10:28
«ДНР» зарегистрировала восемь смертей и 170 новых случаев коронавируса
08:56
«ЛНР» ввела новые правила работы КПВВ «Станица Луганская». Они касаются перемещения товаров
08:25
«ЛНР» заявила о 24 заболевших и одной смертях от коронавируса
01:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 февраля
18:23
Госуслуги для переселенцев и жителей ОРДЛО переводят в «цифру». Названы сроки
17:13
ОБСЕ зафиксировала на Луганщине российскую радиолокационную станцию
13:37
Связь Vodafone в ОРЛО восстановлена
10:46
«ДНР»: восемь смертей и 168 новых случаев заболевания COVID-19
10:09
Боевики четырежды за день не пропустили ОБСЕ на оккупированную территорию
все новости
20:07
Баканов: Решение СНБО о санкциях основано на материалах СБУ
20:02
У президента обдумывают закон о нацменьшинствах в Украине
19:50
Зеленский подписал указы о реорганизации и создании военно-гражданских администраций на Донбассе
19:33
НАПК: Олег Ляшко подделал выигрыш в лотерею на полмиллиона гривен
19:18
Меркель заявила о неуспешности Минского процесса по Донбассу
18:58
Байден: Суверенитет Украины важен для Европы и США, пока Россия угрожает
18:55
Санкции против жен Медведчука и Козака ввели из-за завода, который обеспечивает топливом «Л-ДНР» – СМИ
18:32
СНБО возвращает государству нефтепровод, который связывают с Медведчуком
18:24
В Донецке дорожает мясо курицы, а «ДНР» пытается сдерживать цены
18:06
Медведчук и его жена попали под санкции СНБО
18:02
Снова пять сценариев: Данилов рассказал о закрытом решении СНБО по Донбассу
17:35
В генконсульстве Украины в России неизвестный ранил ножом украинского пограничника
все новости
ВИДЕО
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27
Лига Европы: «Шахтер» обыграл «Маккаби» в первом матче
18 февраля, 23:51
Сшить жизнь заново: Она смогла сохранить любимое дело, несмотря на войну ►
18 февраля, 21:08

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция