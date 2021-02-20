В Кремле прокомментировали санкции против Медведчука и ситуацию на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами прокомментировал санкции против народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены. По его словам, это «не может не вызывать вопросов».



«Поскольку речь идет о нашем соседе, о соседней для нас стране, подобная социально-экономическая ситуация вкупе с проявлением реакции внутренней - это предмет для серьезной обеспокоенности», — сказал он.



В Кремле также обеспокоены тем, что украинские власти могут вновь посчитать возможным решать проблему на юго-востоке Украины силовыми методами, заявил пресс-секретарь президента.



«Мы видим репрессивные действия в отношении СМИ, в отношении граждан Украины, в отношении ведущих политиков Украины. Конечно, это не может не вызывать обеспокоенность, не может не подогревать вопрос, кем избрана эта реакционная линия, не приведет ли эта линия к тому, что опять руководство Украины посчитает возможным, например, решить проблему юго-востока [страны] силовыми методами», — отметил Песков.



По словам Пескова, в Кремле видят, что «по мере того, как эта реакционная тенденция укрепляется и начинает доминировать на украинской политической арене, более неспокойно становится на линии соприкосновения».

На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний. Среди них Виктор Медведчук и Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции были введены за «финансирование терроризма».



Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».



Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала санкции против главы ее политсовета Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других «политическими репрессиями». Читайте также: Баканов: Решение СНБО о санкциях основано на материалах СБУ