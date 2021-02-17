Санкции против жен Медведчука и Козака ввели из-за завода, который обеспечивает топливом «Л-ДНР»

Санкции против жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко и гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк ввели из-за того, что они являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники Совете нацбезопасности и обороны.



Позже эту информацию подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Свобода Слова Савика Шустера» на канале «Украина».



На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний, в их числе оказались и Марченко с Лавренюк.

Так, Оксана Марченко владеет 75% Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода, а Лавренюк – 25%. Данный завод обеспечивает нефтепродуктами «ДНР» и «ЛНР».

При этом санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, поскольку у нее есть паспорт РФ.

На брифинге 19 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал, по какой статье Уголовного кодекса Украины введены санкции.

«Служба безопасности Украины ведет сегодня уголовное производство по ст. 258-5, это финансирование терроризма. Соответственно, по этой статье к госпоже Марченко, господину Медведчуку и всем перечисленным лицам – применение санкций, за финансирование терроризма», – подчеркнул Данилов.