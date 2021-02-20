ОПЗЖ назвала санкции против Медведчука «политическими репрессиями»

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала санкции против главы ее политсовета Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других «политическими репрессиями». Об этом говорится в сообщении политсилы.



«"Оппозиционная платформа — За жизнь" оценивает решение СНБО о введении персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей [жен Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк] как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует», — подчеркнули в ОПЗЖ.



Там напомнили, что инициировали начало процедуры импичмента президента Владимира Зеленского, «и будут делать все, чтобы она была доведена до конца».

На заседании 19 февраля СНБО ввел санкции против 8 человек и 19 компаний. Среди них Виктор Медведчук и Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. Санкции были введены за «финансирование терроризма».



Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».