За сутки в Украине выявили 4489 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявили 4 489 новых заболевших коронавирусом. При этом 1 557 человек выздоровели, а 58 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 304 456 заболевших ковидом. Из них 1 146 073 человек выздоровели, а 25 103 умерли.



Вчера было проведено 27 188 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.



Днем ранее сообщалось о 6 295 новых пациентах с ковидом.

С 24 февраля в Украине вступает в силу новый адаптивный карантин. Регионы будут поделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Вакцинация от коронавируса в Украине, как ожидалось, начнется 15 февраля, однако вакцины до сих пор в страну не поступили. В Минздраве подчеркивают, что задержка произошла по независящим от Украины причинам. В правительстве обещают, что прививать от ковида начнут в «ближайшие дни».