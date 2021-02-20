Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине фиксируют более шести тысяч заболевших коронавирусом третий день подряд

20 февраля 2021, 08:16

В Украине фиксируют более шести тысяч заболевших коронавирусом третий день подряд

За минувшие сутки, 19 февраля, в Украине выявили 6 295 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом 4 539 человек выздоровели, а 73 умерли.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время пандемии в стране выявили 1 299 967 заболевших коронавирусом. Из них 1 144 516 человек выздоровели, а 25 045 умерли.

Вчера было проведено 67 017 тестирований.

В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

В Украине фиксируют более шести тысяч заболевших ковидом третий день подряд. Днем ранее сообщалось о 6 531 новом пациенте, а позавчера зарегистрировали 6 237 заболевших.

С 24 февраля в Украине вступает в силу новый адаптивный карантин. Регионы будут поделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Вакцинация от коронавируса в Украине, как ожидалось, начнется 15 февраля, однако вакцины до сих пор в страну не поступили. В Минздраве подчеркивают, что задержка произошла по независящим от Украины причинам. В правительстве обещают, что прививать от ковида начнут в «ближайшие дни».

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:41
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 19 февраля
21:07
«ДНР» убрала изображение украинского военного с памятника в Дебальцево
20:54
ДТП в Луганске: Десять пассажиров двух маршруток получили травмы
18:55
Санкции против жен Медведчука и Козака ввели из-за завода, который обеспечивает топливом «Л-ДНР»
18:24
В Донецке дорожает мясо курицы, а «ДНР» пытается сдерживать цены
17:27
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
16:20
Пассажирские автобусы попали в аварию по дороге из Макеевки в Донецк
10:28
«ДНР» зарегистрировала восемь смертей и 170 новых случаев коронавируса
08:56
«ЛНР» ввела новые правила работы КПВВ «Станица Луганская». Они касаются перемещения товаров
08:25
«ЛНР» заявила о 24 заболевших и одной смертях от коронавируса
01:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 18 февраля
18:23
Госуслуги для переселенцев и жителей ОРДЛО переводят в «цифру». Названы сроки
все новости
08:16
В Украине фиксируют более шести тысяч заболевших коронавирусом третий день подряд
22:41
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 19 февраля
21:44
За пять лет конфликта Донбасс потерял более 50 миллиардов долларов – исследование
21:07
«ДНР» убрала изображение украинского военного с памятника в Дебальцево
20:54
ДТП в Луганске: Десять пассажиров двух маршруток получили травмы
20:21
В рамках санкций против жены Медведчука будет арестована часть активов канала «1+1»
20:07
Баканов: Решение СНБО о санкциях основано на материалах СБУ
20:02
У президента обдумывают закон о нацменьшинствах в Украине
19:50
Зеленский подписал указы о реорганизации и создании военно-гражданских администраций на Донбассе
19:33
НАПК: Олег Ляшко подделал выигрыш в лотерею на полмиллиона гривен
19:18
Меркель заявила о неуспешности Минского процесса по Донбассу
18:58
Байден: Суверенитет Украины важен для Европы и США, пока Россия угрожает
все новости
ВИДЕО
Как спасти Донбасс от экологической катастрофы? Отвечают чиновники и эксперты ►
19 февраля, 17:27
Лига Европы: «Шахтер» обыграл «Маккаби» в первом матче
18 февраля, 23:51
Сшить жизнь заново: Она смогла сохранить любимое дело, несмотря на войну ►
18 февраля, 21:08

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция