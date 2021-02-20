В Украине фиксируют более шести тысяч заболевших коронавирусом третий день подряд

За минувшие сутки, 19 февраля, в Украине выявили 6 295 новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом 4 539 человек выздоровели, а 73 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране выявили 1 299 967 заболевших коронавирусом. Из них 1 144 516 человек выздоровели, а 25 045 умерли.



Вчера было проведено 67 017 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.



В Украине фиксируют более шести тысяч заболевших ковидом третий день подряд. Днем ранее сообщалось о 6 531 новом пациенте, а позавчера зарегистрировали 6 237 заболевших.

С 24 февраля в Украине вступает в силу новый адаптивный карантин. Регионы будут поделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации.



Вакцинация от коронавируса в Украине, как ожидалось, начнется 15 февраля, однако вакцины до сих пор в страну не поступили. В Минздраве подчеркивают, что задержка произошла по независящим от Украины причинам. В правительстве обещают, что прививать от ковида начнут в «ближайшие дни».