Премьер отказался извиниться за «провал» вакцинации в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что отсрочка поставок вакцин от COVID-19 не повлияет на вакцинальную кампанию, она начнется вовремя. Так он ответил на вопрос вице-спикерки Верховной Рады Елены Кондратюк о том, готов ли чиновник принести извинения за «провал» процесса вакцинации от коронавируса в Украине во время часа вопросов к правительству.



«Вакцинация в Украине начнется в ближайшие дни в соответствии с национальным планом вакцинации и все желающие будут вакцинированы. Ключевой вопрос, что эти вакцины будут безопасными, будут поставлены и на сегодняшний день вся инфраструктура подготовлена», — сказал он.

Вакцинация должна была начаться 15 февраля, но поставка препарата в Украину задерживается «из-за бюрократических и логистических проблем». По словам главы Минздрава Максима Степанова, первые дозы поступят в Украину в ближайшее время, самое позднее — до конца февраля.



Вчера министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию для проведения прямых переговоров с производителями о дополнительных объемах вакцин от коронавируса AstraZeneca и NovaVax в 2021-2022 годах.