Минздрав зарегистрировал вакцину AstraZeneca для экстренного применения

Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину против коронавируса Oxford/AstraZeneca для экстренного использования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Вчера, 22 февраля 2021, Министерство здравоохранения в Украине зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения. Вакцина разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для экстренного применения уже одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия», — говорится в сообщении.



В министерстве подчеркнули, что вакцина Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное торговое название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая 23 февраля прибывает в Украину, официально зарегистрирована.



В ведомстве отмечают, что прибытие в Украину самолета с вакциной от COVID-19 ожидается в ближайшие часы.



Глава Минздрава Максим Степанов в воскресенье, 21 февраля, заявил, что лично проконтролировал отгрузки в Украину первой партии вакцины AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в несколько этапов. Прививка бесплатная и добровольная. С подробным планом можно ознакомиться здесь.



Онлайн-запись на вакцинацию стартует в Украине с 1 марта.