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В Минздраве назвали дату начала записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19

13 февраля 2021, 20:12

В Минздраве назвали дату начала записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19

В Украине запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19 стартует с 1 марта. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц», – сказал Ляшко.

По его словам, записаться на вакцинацию смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы, подлежащие вакцинации. При записи граждане в возрасте 18-59 лет будут вноситься в лист ожидания, гражданам старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.

Главный санврач сообщил, что записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:

  • через специальный сайт по вакцинации, который откроется в ближайшее время;
  • через электронные очереди у семейных врачей;
  • по телефону контакт-центра.

Также он добавил, что в настоящее время изучается возможность записи через приложение «Дія».

Ранее в Офисе президента Украины анонсировали, что запись на вакцинацию от коронавируса будет проходить через онлайн-платформу. Правительство намерено ее презентовать в феврале.

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