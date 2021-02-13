В Минздраве назвали дату начала записи на бесплатную вакцинацию от COVID-19

В Украине запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19 стартует с 1 марта. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы хотим начать запись с 1 марта, потому, что с 1 марта мы будем точно знать объемы поставок вакцин в месяц», – сказал Ляшко.



По его словам, записаться на вакцинацию смогут граждане, которые не входят в приоритетные группы, подлежащие вакцинации. При записи граждане в возрасте 18-59 лет будут вноситься в лист ожидания, гражданам старше 60 лет будет назначаться время и место вакцинации.



Главный санврач сообщил, что записаться на вакцинацию можно будет тремя способами:

через специальный сайт по вакцинации, который откроется в ближайшее время;

через электронные очереди у семейных врачей;

по телефону контакт-центра.

Также он добавил, что в настоящее время изучается возможность записи через приложение «Дія».

Ранее в Офисе президента Украины анонсировали, что запись на вакцинацию от коронавируса будет проходить через онлайн-платформу. Правительство намерено ее презентовать в феврале.