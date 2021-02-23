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СБУ подтвердила факт похищения братьев Борисовых боевиками «ЛНР»

23 февраля 2021, 20:14

СБУ подтвердила факт похищения братьев Борисовых боевиками «ЛНР»

Служба безопасности подтвердила незаконное удержание граждан Александра и Игоря Борисовых в оккупированной Кадиевке (бывш. Стаханов) Луганской области. Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос «Новостей Донбасса».

«Факт задержания членами "ЛНР" запрашиваемых вами граждан подтверждаем. По состоянию на сегодня предпринимаются исчерпывающие мероприятия по установлению места их незаконного удержания», — говорится в ответе СБУ.

Первыми о задержании Борисовых сообщили правозащитники «Восточной правозащитной группы». По их информации, братьев удерживают в следственном изоляторе «МГБ» по улице Советская в Луганске с 6 января.

«МГБ ЛНР» обвиняет братьев в совершении теракта, содействии терроризму и шпионаже. По информации ВПГ, к ним применяли пытки.

Родственники Александра и Игоря Борисовых не обращались к омбудсвумен Украины Людмиле Денисовой.

Адвокат задержанных дважды пытался встретиться с Борисовыми, однако боевики отказывают ему в этом.

Александр Борисов занимается перевозками людей из ОРЛО на подконтрольную властям территорию. Его брат Игорь работает мастером на станции СТО, а также недавно они открыли магазин продуктов. По информации Лисянского, Борисовы постоянно проживают в Кадиевке, к правоохранительным органам отношения не имеют.

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