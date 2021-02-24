В горсовете Краматорска произошла потасовка: националисты отобрали плакат у сторонников Шария

В Краматорске во время сессии городского совета произошла потасовка из-за плаката в поддержку блогера и политика Анатолия Шария. В конфликте приняли участи депутаты от «Партии Шария» и националистами.



Как сообщает KramatorskPost, перед началом заседания депутаты от «Партии Шария» вывесили на трибуне плакат с изображением своего лидера и призывом «остановить политические репрессии». Плакат почти сразу сняли, но фото распространилось в соцсетях.







Сессия началась депутаты заседали уже более часа, когда в зал вошли несколько неизвестных, схватили этот плакат и перевернули ногами. К ним подбежали депутаты от «Партии Шария» и между сторонами произошла небольшая стычка. Неизвестные забрали с собой этот и еще один плакат и ушли.







Позже стало известно, что плакаты забрали активисты националистического движения «Гонор». Лидер этой организации Сергей Филимонов, бывший руководитель киевской ячейки «Гражданского корпуса "Азов"» и столичного отделения партии «Национальный корпус», опубликовал соответствующий пост на своей странице в Facebook.

СБУ 16 февраля объявила о подозрении Анатолию Шарию в государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности.



Блогер не явился на допрос в СБУ 22 февраля. Адвокат Шария объяснил это тем, что его клиент уже долгое время проживает в Европеском Союзе и имеет статус политического беженца.