Байден пообещал, что США помогут Украине противостоять агрессии России

Президент США Джо Байден пообещал, что его страна вместе с Украиной будет противостоять агрессивным действиям России. Об этом говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого дома.



«Семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины, когда она вторглась в Крым», — отметил Байден.



Он выразил поддержку Украине: «Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников, и партнеров, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым — это Украина».



Американский президент добавил, что США «не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России».