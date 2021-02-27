Под Офисом президента митингуют против приговора Стерненко

В Киеве под зданием Офиса президента проходит акция в поддержку лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко, осужденного к 7 годам заключения. Мероприятие собрало несколько тысяч человек, передают СМИ.



Люди держат в руках плакаты с надписями «Свободу Стерненко», «Нет репрессиям!», «Когда придут за Аваковым?», «Какое верховенство, такое и право».



Под зданием ОП развернут пункт для оказания помощи, в котором участникам выдают горячий чай, кофе и еду.



Митинг проходит прямо под стенами ОП. На этот раз полиция не перекрывала проход к зданию.



Акция проходит мирно, но в случае провокаций власть будет реагировать, прокомментировал секретарь СНБО Алексей Данилов: «Народ имеет право выходить на мирные митинги. Если определенные границы будут пересечены, то власть должна реагировать соответственно», — сказал он в комментарии журналисту программы «Свобода слова Савика Шустера».

Источник: УП

23 февраля 2021 года суд в Одессе приговорил Сергея Стерненко и его знакомого Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле о похищении и пытках человека. По версии следствия, Стерненко и Демчук весной 2015 года под Одессой напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.



Сам Стерненко называет уголовные дела против него политическим преследованием.



В поддержку Стерненко 23 февраля прошли акции протеста в нескольких городах Украины. В Киеве протестовали у Офиса президента; произошли столкновения с полицией. Были задержали 24 человека, которых потом отпустили. Полиция сообщила о 27 пострадавших правоохранителях.