Зеленский и президент Евросовета едут на Донбасс

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения Операции объединенных сил в Луганской области. Как сообщает Офис президента, там Зеленский встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



Вдвоем они обратятся к участникам Всеукраинского форума «Украина 30» в формате видеовключения.



Также Зеленский и Мишель ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения Операции объединенных сил.



По данным «Новостей Донбасса», они, в частности, посетят КПВВ «Счастье», который остается заблокированным со стороны подконтрольных РФ незаконных вооруженных формирований.



В предыдущий раз Зеленский посетил Донбасс 11 февраля. Тогда его сопровождали посты стран «Большой семерки».