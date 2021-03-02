Зеленский и президент Евросовета едут на Донбасс

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения Операции объединенных сил в Луганской области. Как сообщает Офис президента, там Зеленский встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Вдвоем они обратятся к участникам Всеукраинского форума «Украина 30» в формате видеовключения.
Также Зеленский и Мишель ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения Операции объединенных сил.
По данным «Новостей Донбасса», они, в частности, посетят КПВВ «Счастье», который остается заблокированным со стороны подконтрольных РФ незаконных вооруженных формирований.
В предыдущий раз Зеленский посетил Донбасс 11 февраля. Тогда его сопровождали посты стран «Большой семерки».