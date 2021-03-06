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Глава ДонОГА: К прекращению поставок газа на Донетчине может быть причастен Курченко

06 марта 2021, 19:57

Глава ДонОГА: К прекращению поставок газа на Донетчине может быть причастен Курченко

К прекращению поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго» может быть причастен украинский олигарх Сергей Курченко, в 2014 году сбежавший в Россию. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает телеканал «Дом».

Кириленко прокомментировал ситуацию, при которой в субботу, 6 марта, «Донецкоблгаз» прекратил поставки природного газа для «Донецктеплокоммунэнерго», обеспечивающего теплом более трети населенных пунктов Донецкой области.

Глава ОГА отметил, что поставки газа не касаются бытовых потребителей. Население продолжает получать газ по ранее озвученному тарифу 6,99 грн за кубометр.

Ситуация касается на данный момент областного коммунального предприятия «Донецктеплокоммунэнерго». По словам Павла Кириленко, до сегодняшнего дня «Донецктеплокоммунэнерго» получал газ от резервного поставщика – «Нафтогаза».

«Но сейчас мы должны перейти на ЧАО "Донецкоблгаз", которое выполняет функцию транспортировщика газа. И сегодня, в эту ночь, произошел этот переход…. И сегодня ночью "Донецктеплокоммунэнерго" отключили от поставки газа», – рассказал глава области.

При этом в опубликованном заявлении «Донецкоблгаза» говорится, что тепловую компанию отключили от газа за скопившиеся долги в сумме 1,5 млрд грн перед «Нафтогазом», и что поставки голубого топлива прекратил именно «Нафтогаз».

В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала». Более того «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» обеспечить поставку газа областному поставщику тепла и потребовал прекратить нарушать «Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам».

Павел Кириленко подчеркивает, что в данной ситуации есть две составляющие – бюрократическая и политическая.

Бюрократическая заключается в том, что на данный момент невозможно оформить договор рассрочки по оплате долга. Такая норма применяется по всей Украине, но сейчас ее невозможно реализовать в Донецкой и Луганской областях из-за наличия военно-гражданских администраций.

«Да, задолженность есть. Но Донецкую и Луганскую области нельзя сравнивать с иными областями. Например, Донецкая облгосадминистрация, которая курирует "Донецктеплокоммунэнерго", не может составить договор рассрочки, потому что мы сейчас – военно-гражданская администрация. И это запрещено законом. Сейчас мы прорабатываем этот регуляторный акт, чтобы вопрос с подписанием договора рассрочки был решен… Для решения этого вопроса мы готовим письмо и нормативные документы для НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, – Ред.), в которых "Нафтогаз" берет на себя гарантийные обязательства перед "Донецкоблгазом" для включения газа " Донецктеплокоммунэнерго" и включения котельных», – сказал Кириленко.

Политический аспект проблемы, по мнению главы ДонОГА, связан с бенефициарами ЧАО «Донецкоблгаз».

«Его бенефициарами называют самых разных людей. В том числе звучит фамилия и господина Курченко как конечного бенефициара этого предприятия», – заявил Кириленко.

По его словам, проблему с переходом по поставке газа от «Нафтогаза» к «Донецкоблгазу» он обсуждал со всеми сторонами, и руководство «Донецкоблгаза» первоначально подтвердило готовность подождать с отключением, пока не решится вопрос с договором рассрочки.

«Я предварительно провел переговоры, что этот вопрос приостанавливаем, что я обсуждаю его в правительстве, как раз для этого вчера вылетел в Киев. Мне говорят – ок, хорошо. И тут же ночью отключают поставку газа. То есть я получил положительный ответ от руководителя "Донецкоблгаза", а сегодня утром начались отключения котельных. И это все происходит в выходной день, впереди еще два выходных. У нас в Донецкой области началось похолодание. На выходных люди все находятся в своих домах, и тут начинаются проблемы с отоплением», – пояснил Кириленко.

Глава Донецкой ОГА в данное время находится в Киеве и пытается решить вопрос с возобновлением подачи газа «Донецктеплокоммунэнерго» на правительственном уровне.

В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. В «Донецкоблгазе» утверждают, что компания вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.

В этот же день в Славянске управление по газоснабжению и газификации прекратило подачу газа на ряд котельных города. Горгаз получил распоряжение от компании «Донецкоблгаз» отключить все городские котельные. Как сообщил мэр Славянска Вадим Лях, отключения проходят также в Лимане, Краматорске, Дружковке, Константиновке – во всех городах, которые получают тепло от «Донецктеплокоммунэнерго».

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Организации
Донецкоблгаз Нафтогаз Донецктеплокоммунэнерго
Люди
Сергей Курченко Павел Кириленко
Места
Донецкая область

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