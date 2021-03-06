Донецкая область из-за долгов может остаться без тепла

Компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго». Как сообщает пресс-служба «Донецкоблгаза», поставщика тепла оставили без газа из-за долгов. Общая задолженность компании составляет 1,5 миллиарда гривен.



«По законодательству "Донецкоблгаз" с субботы, 6 марта 2021 года, обязан прекратить поставки газа на объекты Донецктеплокоммунэнерго согласно Кодексу газораспределительных систем», – говорится в сообщении.



В «Донецкоблгазе» говорят, что компания вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составит 150 миллионов гривен в сутки.



«Нафтогаз Украины» в конце февраля требовал оплатить 303,1 миллионов гривен до 1 марта.



В свою очередь, «Донецкоблгаз» 3 марта направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в ситуацию.