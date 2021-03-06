В городах Донетчины отключают котельные. Местная власть Славянска возмущается

В Славянске управление по газоснабжению и газификации прекратило подачу газа на ряд котельных города. Горгаз получил распоряжение от компании «Донецкоблгаз» отключить все котельные в Славянске.



Как сообщил мэр Вадим Лях, на его профильного заместителя Андрея Секлецова уже составлен полицейский протокол за то, что он хотел помешать отключению.



«Такая ситуация сложилась не только в Славянске. Отключения проходят в Лимане, Краматорске, Дружковке, Константиновке – в общем, во всех городах, которые получают тепло от "Донецктеплокоммунэнерго". Это предприятие задолжало "Нафтогазу" более 1 млрд 548 млн грн», – написал Лях в Facebook.



Он добавил, что в условиях ночных морозов считает такие действия поставщика газа недопустимыми.



«До конца отопительного сезона остается больше месяца. Отключение котельных сейчас тем более в условиях пандемии, угрожает жизни и здоровью людей», – написал Лях.



Мэр Славянска также привел данные Донецкой облгосадминистрации, согласно которым я ноября 2020 года по январь 2021 года цены на природный газ выросли более чем на 80%.



Там напомнили, что в феврале правительство подписало меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут. В ДонОГА сообщили, что таким образом «Донецкоблгаз» нарушил условия меморандума.

В «Донецкоблгазе» говорят, что компания вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составит 150 миллионов гривен в сутки.