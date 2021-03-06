В «Нафтогазе» заявили, что не требовали отключать газ поставщику тепла на Донетчине

«Нафтогаз» не направлял заявок об отключении поставок газа ПАО «Донецкоблгаз» и не имеет таких полномочий по отношению к данному облгазу. Решение об отключении газа поставщику тепла принято ОАО «Донецкоблгаз» самостоятельно. Такое заявление обнародовала пресс-служба предприятия.



«Более того, компания призывает ПАО "Донецкоблгаз" возобновить поставки газа ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" и, соответственно, предоставление тепла потребителям. А также прекратить нарушать "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и снабжения горячей воды гражданам", воспользовавшись опытом других регионов», – подчеркивают в «Нафтогазе».



В компании пояснили, что местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и в нарушение законодательства Украины не совершал оплаты за его потребление. Это привело к накоплению долга в 1,5 миллиарда гривен и снятия поставщика из реестров ПСО, как того требует закон.



«Необходимость направления соответствующего уведомления и его формулировку также диктует закон, который Группа Нафтогаз строго выполняет. При этом заявок об отключении поставок компания ни разу не присылала», – отмечают в «Нафтогазе».



В компании добавили, что в течение всего отопительного сезона призывали местные власти вмешаться в ситуацию вокруг поставок газа ОКП «Донецктеплокоммунэнерго».



«Нафтогаз» также сообщает, что подобная ситуация сложилась еще в 9 регионах, но там был найден способ решения проблемы. Кроме того, в феврале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение о верификации долгов предприятий теплокоммунэнерго.

В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. Общая задолженность поставщика тепла составляет 1,5 миллиарда гривен. В «Донецкоблгазе» утверждают, что компания вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составит 150 миллионов гривен в сутки.



В этот же день в Славянске управление по газоснабжению и газификации прекратило подачу газа на ряд котельных города. Горгаз получил распоряжение от компании «Донецкоблгаз» отключить все городские котельные. Как сообщил мэр Славянска Вадим Лях, отключения проходят также в Лимане, Краматорске, Дружковке, Константиновке – во всех городах, которые получают тепло от «Донецктеплокоммунэнерго».