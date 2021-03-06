На Донетчине котельные начали снова подключать к подаче газа

Подачу газа в котельные в ряде городов Донецкой области возобновили. В Славянске жители вышли на протест, но вскоре городские котельные снова начали подключать к подаче газа, передает «Радио Свобода».



После того, как газовики перекрыли поставку газа в котельную и опломбировали вентиль, около сотни жителей собрались на улице Комьяхова в Славянске. Они заблокировали машину газовиков и сорвали пломбу. Но сотрудники котельной отказались включать оборудование.



Жители домов сообщили, что у некоторых из них в холодных квартирах остались маленькие дети и лежачие больные.



На место конфликта приехал мэр Славянска Вадим Лях. Он сообщил, что была достигнута договоренность возобновить поставку газа.



«Всего по городу отключили шесть котельных. Из них три отапливают жилые дома и еще три – административные здания. Примерно из шести сотен домов без тепла остались шестьдесят», – сказал Вадим Лях.



Примерно через час поставку газа в котельную действительно возобновили.



«Благодаря проведенным переговорам между головой ДонОДА Павлом Кириленко, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым поставки тепла в котельные области возобновились. В Славянске первой подключили котельную №29 на ул. Комьяхова. Она обслуживает 46 многоквартирных домов», – сообщил подробности Лях.



Также он отметил, что обратился в полицию и прокуратуру относительно действий «Донецкоблгаза». Всего без тепла в Славянске могли остаться 60 многоквартирных домов и две школы-интерната – №2 и для детей с проблемами зрения.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко подтвердил, что подача газа в котельные «Донецктеплокоммунэнерго» возобновляется.

В субботу, 6 марта, в «Донецкоблгазе» заявили, что компания «Нафтогаз Украины» прекратила поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов. В «Донецкоблгазе» утверждают, что компания была вынуждена прекратить поставки газа на объекты теплокоммунэнерго, чтобы не допустить убытков государства, которые могут составить 150 миллионов гривен в сутки.



В свою очередь, «Нафтогаз» официально заявил, что «заявок об отключении поставки компания ни разу не присылала». Более того «Нафтогаз» призвал «Донецкоблгаз» обеспечить поставку газа областному поставщику тепла.



Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что к прекращению поставок газа «Донецктеплокоммунэнерго» может быть причастен украинский олигарх Сергей Курченко, в 2014 году сбежавший в Россию.