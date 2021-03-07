Чуть более 7 тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За субботу, 6 марта, в Украине выявили 7 167 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 2 147 человек выздоровел, а 103 умерли.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 401 228 заболевших. Из них 1 196 520 человек выздоровели, а 27 022 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (747), Львовской (601), Винницкой (587), Ивано-Франковской (543) и Закарпатской (503) областях.



Всего вчера было проведено 46 304 тестирования.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Днем ранее сообщалось о 9 144 заболевших ковидом.

В Украине началась третья волна мировой панемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля.



Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.