За минувшие сутки, 5 марта, в Украине выявили 9 144 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 3 351 человек выздоровел, а 156 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 1 394 061 заболевший. Из них 1 194 373 человека выздоровели, а 26 919 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев. зарегистрировано в Киеве (682), Житомирской (749) Винницкой (714), Ивано-Франковской (676) и Закарпатской (665) областях.



Всего вчера было проведено 81 333 тестирования.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Днем ранее сообщалось о 10 155 заболевших ковидом.

В Украине началась третья волна мировой панемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля.



Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.