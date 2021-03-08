Более пяти с половиной тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За воскресенье, 7 марта, в Украине выявили 5 572 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 1 734 человека выздоровели, а 106 умерли.



Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 406 800 заболевших. Из них 1 198 254 человек выздоровели, а 27 128 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (578), Житомирской (570), Ивано-Франковской (508), Львовской (507) и Черновицкой (447) областях.



Всего вчера провели 23 227 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Днем ранее сообщалось о 7 167 заболевших ковидом.

В Украине началась третья волна мировой пандемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля.



Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.