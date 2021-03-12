За минувшие сутки, 11 марта, в Украине выявили 12 946 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало рекордным показателем в 2021 году. При этом выздоровели 4 630 ранее заболевших, а 230 человек умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 438 468 заболевших ковидом. Из них 1 214 876 человек выздоровели, а 27 915 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), городе Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

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Вчера провели 100 718 тестирований на коронавирус.



Днем ранее сообщалось о 9 084 новых заболевших.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

Как заявили представители власти, в Украине началась третья волна мировой пандемии коронавируса. В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости наступит в конце апреля.



Сейчас в стране действует адаптивный карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль допустил, что как только большая часть областей Украины перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, то властям придется возвращаться к введению локдауна.